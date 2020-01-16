Появилась полная аудиозапись скандальной прослушки совещания у премьер-министра Алексея Гончарука от 16 декабря. Ранее в сети обнародовали несколько частей аудиозаписи. Теперь в распоряжении "Страны" появилась полная запись длительностью более часа.

Во время слитого в сеть разговора обсуждаются важные экономические проблемы Украины и пути их решения. Премьер-министр Алексей Гончарук пытается вместе с представителя Нацбанка и министром финансов Маркаровой подготовить некий "экономический ликбез" для президента Владимира Зеленского.

Ранее "Страна" разбиралась, что можно понять о состоянии украинской экономики из "пленок Гончарука". А также, почему премьера не уволили после скандальных пленок.

Напомним, что ранее были обнародованы три части пленок с Гончаруком. При этом в "Слуге народа" сообщали, что их может быть 14. Группа депутатов от этой политсилы уже попросила СБУ установить источники утечки аудиозаписей, и выявить, есть ли на них признаки монтажа.

Также "Слуги народа" рассказали о своем отношении к пленкам Гончарука.

При этом глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с президентом Владимиром Зеленским не поднимался. По его мнению, запись с Гончаруком является нарезкой и монтажом.

А вот глава Батькивщины Юлия Тимошенко призвала к смене власти из-за скандала с пленками Гончарука.

Сам Гончарук после публикации пленок выступил с видеообращением. Он заявил, что это происки врагов, которые хотят остановить "команду реформаторов", потому и распространяют "брехню". Правда, аутентичности записей премьер не опроверг. Но стало понятно, что в отставку после скандала Гончарук не собирается.