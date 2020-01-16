Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в связи с принятием 16 января парламентом закона о среднем образовании выступила с заявлением, в котором назвала закон антиконституционным и делающим из русскоязычных граждан Украины людей второго сорта.

Заявление опубликовано на сайте политсилы.

"Приняв антиконституционный закон "О среднем образовании", "слуги народа" официально разделили украинских граждан на сорта, закрепили языковую и культурную дискриминацию русских и русскоязычных", - говорится в заявлении.

В "Оппоплатформе" считают, что в случае вступления в силу этого закона в Украине ксенофобия утвердится в качества государственной идеологии и наша страна будет вычеркнута из числа цивилизованных государств.

В партии напомнили, что Конституция (ст. 10, 24, 53) декларирует недопустимость языковой дискриминации, гарантирует миллионам русскоязычных граждан Украины право на свободное использование, развитие русского языка в Украине, на получение образования на родном языке. Вопреки прямым нормам Конституции, принятый парламентом закон лишает этого права детей русскоязычных украинских граждан.

Статья 5 этого закона вводит нормы языковой дискриминации для русскоязычных детей. Например, детей национальных меньшинств, чьи языки являются официальными языками Европейского союза, в 5-м классе можно учить на государственном языке в объеме 20%. А для русскоязычных детей этот показатель в том же 5-м классе установлен на уровне 80%. Таким образом, власть определила, что у русскоязычного пятиклассника в четыре раза меньше конституционных прав, чем у его сверстника, говорящего на одном из языков ЕС.

"327 голосов за закон "О полном общем среднем образовании" говорят о редком единодушии власти и так называемой оппозиции. Объединяющим фактором для депутатов из "Слуги народа", "ЕС" и "Батькивщины" стала русофобская позиция", - сказано в заявлении.

Кроме того, принятый закон идет вразрез с позицией Венецианской комиссии, которая в декабре 2019 года раскритиковала языковой закон Порошенко ‒ Парубия и дала четкие рекомендации: пересмотреть положения закона, предусматривающие "дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС".

Однако, несмотря на заверения языкового омбудсмена, что к рекомендациям ВК прислушаются, Киев принял очередной националистический закон, узаконивший деление украинских детей на сорта.

В "Оппоплатформе" потребовали у Владимира Зеленского вспомнить о своих обязанностях гаранта Конституции, предвыборных обещаниях и международно-правовых обязательствах украинского государства.

"Президент обязан наложить вето на принятый парламентом Закон о среднем образовании", - говорится в заявлении.

Оппозиция призвала международные правозащитные организации дать оценку принятому в Украине закону. Также она пообещала добиваться отмены всех дискриминационных языковых норм, которые унижают граждан и раскалывают общество.

Ранее "Страна" публиковала поименный список депутатов Рады, которые проголосовали за ликвидацию русских школ.

Мы также подробно поясняли в чем смысл этого закона.