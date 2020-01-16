Сегодня, 16 января, народные депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект (№2492) во втором чтении, который с сентября 2020 года вводит преимущественно электронную форму законодательного процесса. За о внесении изменений в регламент парламента относительно усовершенствования формы законодательного процесса проголосовал 251 народный депутат. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"С начала четвертой сессии, то есть с сентября этого года электронная форма документооборота станет основной", - сказал один из авторов законопроекта нардеп из фракции "Слуга народа" Павел Фролов.

Он разъяснил, что бумажный документооборот будет использоваться лишь при подписании оригинала принятого закона, при внесении изменений в Конституцию и ратификации международных договоров. По его словам, депутаты смогут работать с законопроектами, как со своего рабочего места, так и удаленно - со служебных планшетов, которые уже начали выдавать народным депутатам.

Как сообщала "Страна", народным депутатам выдали сенсорные планшеты с клавиатурой, закупленные Аппаратом Верховной Рады за $1200.

Также мы писали о том, что несмотря на переход к электронному документообороту, Рада хочет закупить 80 тонн бумаги.