Главы МИД Украины, Великобритании, Канады, Швеции и Афганистана, о встрече которых в Лондоне стало известно 13 января, обсудили сотрудничество с Ираном в расследовании авиакатастрофы под Тегераном. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На брифинге по результатам встречи министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о создании рамочной программы по сотрудничеству с Ираном.

"Сегодня члены координационной группы создали рамочную программу по сотрудничеству с Ираном, которую мы опубликуем онлайн позже сегодня", - сказал представитель Канады.

По его словам, упомянутая рамочная программа преследует пять целей:

Полный доступ должностных лиц в Иран и внутри страны для предоставления консульских услуг; контроль идентификации жертв, которая должна проводиться в соответствии с международными стандартами; обеспечение тщательного, независимого и прозрачного международного расследования, регулируемого Конвенцией по международной гражданской авиации; взятие Ираном всей ответственности за катастрофу рейса PS 752 и признание им обязанностей перед семьями жертв (включая выплату компенсаций); обеспечение подотчетности ответственных лиц независимому уголовному расследованию, проведение беспристрастного судебного разбирательства в соответствии с международными стандартами.

Шампань сообщил, что группе придется работать над расследованием месяцы, а возможно, годы.

Кроме того, министр поблагодарил за помощь Нидерланды и сказал, что уроки, вынесенные из катастрофы самолета MH-17 над Донбассом, будут приняты во внимание.

"Мы даже спросили нидерландское правительство, не согласятся ли они иметь наблюдателей в наших разных рабочих группах, которые мы решили создать, потому что мы хотим удостовериться, и я думаю, семьи погибших заслуживают, чтобы мы использовали лучшую возможную экспертизу в мире и уроки MH-17", - отметил глава МИД Канады.

Шампань добавил, что пострадавшие страны будут требовать, чтобы Иран включил в свои расследования международных экспертов.

Ранее "Страна" приводила заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что украинская сторона знала о попадании иранской ракеты в самолет МАУ еще до того, как это признали власти Исламской Республики.

Мы также сообщали, что Зеленский оставил запись о катастрофе самолета МАУ в книге памяти посольства Канады.