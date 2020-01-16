Накануне торжеств в честь 75-летия освобождения концентрационного лагеря Освенцим, запланированных на 27 января, пройдет встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Польши Анджея Дуды. Об этом сообщает "Польское радио".

Также у Дуды запланированы встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином и президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Польша пригласила на торжества и других европейских политиков: королевские пары из Нидерландов и Испании, премьер-министра Франции.

Президент России Владимир Путин не был в числе приглашенных. Российскую Федерацию на мероприятии представит посол в Варшаве.

На торжествах ожидается присутствие бывших заключенных концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау". По предварительной информации, их будет около 200 человек.

Лагерь Освенцим был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. День освобождения фабрики смерти установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

Напомним, летом Зеленский и Дуда уже встречались - и тоже в Польше. Тогда президент Украины предложил установить на границе с Польшей мемориал примирения.