В Минске во время встречи трехсторонней контактной группы украинская делегация подняла вопрос разведения сил на Донбассе в трех дополнительных участках, а также настаивает на участии в выборах на Донбассе вынужденных переселенцев.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

"Международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий. Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир", - написала Олифер.

Также она заявила, что выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей.

Фото: facebook.com/darka.olifer

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести выборы на Донбассе после передачи границы, но признал, что в Минских соглашениях написано иначе.

Напомним, что посольство США призвало провести выборы на Донбассе по "формуле Порошенко".