Глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль может возглавить министерство развития общин и территорий вместо Алены Бабак, которая написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщают источники "Страны" во фракции.

"Кандидатом на пост министра развития громад и территорий вместо Алены Бабак, которая подала в отставку, будет губернатор Ивано-Франковской области Денис Шмыгаль. Завтра в 09:30 перед голосованием он придет на встречу с фракцией "Слуги народа" - сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что ранее нардеп Европейской солидарности Алексей Гончаренко сообщил, что Алена Бабак написала заявление об увольнении по собственному желанию.

49-летняя Алена Бабак возглавила министерство развития громад и территорий в августе 2019 года. Ей досталось новосозданное министерство, которое появилось при Кабмине Гончарука. Не все были довольны назначением Бабак. Ее называли грантоедкой из "Самопомочи" и вменяли развал ЖКХ.

Денис Шмыгаль 1975 года рождения, львовянин. В январе 2018 года он стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго", принадлежит Ринату Ахметову). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходов во Львовской области.

В июле 2019 года он был назначен губернатором Ивано-Франковской области.