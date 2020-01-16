Установлена причина столкновения в ночь на 6 декабря 2018 года у берегов Японии американских истребителя F/A-18 Hornet и самолета-заправщика KC-130.

Пилоты находились под воздействием наркотиков и делали селфи. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Оба самолета взлетели с базы Корпуса морской пехоты США "Ивакуни" для отработки дозаправки в воздухе. Они столкнулись в воздухе, из-за чего погиб один из пилотов истребителя и пять человек на борту воздушного танкера. Второй пилот F/A-18 Hornet оказался в больнице в тяжелом состоянии.

Следствие определило, что вместо управления самолетом один пилот делал селфи с книгой в руках, а другой фотографировал себя, расчесывая усы.

Взятые у летчиков анализы показали, что военные принимали транквилизаторы, смешанные с наркотиками (неназванным галлюциногеном).

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Несколько действующих офицеров подразделения, которому принадлежали самолеты, были уволены. В их числе оказались командир эскадрильи, старший оперативный офицер и офицер по безопасности полетов.

Командование США заявило, что "непрофессиональное поведение и нарушение правил полетов стало нормой" в этой эскадрилье.

Результаты расследования были обнародованы Пентагоном по просьбе Японии.

Ранее "Страна" сообщала, что после столкновение штурмовика F/A-18 и заправщика КС-130 в Японском море нашли двух пилотов, поиски еще пяти человек продолжаются.

Позже стало известно, что после столкновение штурмовика F/A-18 и заправщика КС-130 у берегов Японии найдены еще двое членов экипажа.