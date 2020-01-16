Пилоты столкнувшихся в небе Японии самолетов США селфились под наркотиками с книгой в руках и расчесывая усы
Установлена причина столкновения в ночь на 6 декабря 2018 года у берегов Японии американских истребителя F/A-18 Hornet и самолета-заправщика KC-130.
Пилоты находились под воздействием наркотиков и делали селфи. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Оба самолета взлетели с базы Корпуса морской пехоты США "Ивакуни" для отработки дозаправки в воздухе. Они столкнулись в воздухе, из-за чего погиб один из пилотов истребителя и пять человек на борту воздушного танкера. Второй пилот F/A-18 Hornet оказался в больнице в тяжелом состоянии.
Следствие определило, что вместо управления самолетом один пилот делал селфи с книгой в руках, а другой фотографировал себя, расчесывая усы.
Взятые у летчиков анализы показали, что военные принимали транквилизаторы, смешанные с наркотиками (неназванным галлюциногеном).
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Несколько действующих офицеров подразделения, которому принадлежали самолеты, были уволены. В их числе оказались командир эскадрильи, старший оперативный офицер и офицер по безопасности полетов.
Командование США заявило, что "непрофессиональное поведение и нарушение правил полетов стало нормой" в этой эскадрилье.
Результаты расследования были обнародованы Пентагоном по просьбе Японии.
Ранее "Страна" сообщала, что после столкновение штурмовика F/A-18 и заправщика КС-130 в Японском море нашли двух пилотов, поиски еще пяти человек продолжаются.
Позже стало известно, что после столкновение штурмовика F/A-18 и заправщика КС-130 у берегов Японии найдены еще двое членов экипажа.