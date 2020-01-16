Компания "Укрзализныця" решила увеличить периодичность курсирования скоростного поезда "Интерсити" № 747 Киев-Тернополь.

Так, с 23 января 2020 года поезд будет курсировать ежедневно, а не через день. Об этом сообщает пресс-служба УЗ в четверг, 16 января.

В частности, из столицы поезд будет отправляться в 16:41, а прибывать в Тернополь в 22:42. Обратное отправление - в 4:04 с прибытием в Киев в 10:03.

Остановки предусмотрены на станциях "Волочиск", "Хмельницкий", "Деражня", "Гнивань", "Винница", "Калиновка-1" и "Казатин".

"Эти изменения позволят значительно улучшить сообщения Тернополя со столицей. К тому же поезд будет обеспечивать удобную пересадку в Киеве на внутренние и международные маршруты", - говорится в сообщении.

Билеты приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця пустила дополнительный скоростной поезд Киев-Львов на 12 и 13 января.

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