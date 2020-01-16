Сегодня, 16 января, народные депутаты Верховной Рады приняли поправку № 99 к законопроекту №1210 Налогового кодекса о повышении лимитов годового дохода для физических лиц предпринимателей 1-3 групп. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За соответствующие изменения проголосовали 340 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

В рамках годовых лимитов ФОПы смогут сохранить сниженные налоговые ставки:

для 1-й группы - с 0,3 млн гривен до 1 млн гривен в год;

для 2-й группы - с 1,5 млн гривен до 5 млн гривен в год;

для 3-й группы - с 5 млн до 7 млн гривен в год.

Напомним, законопроект о повышении лимитов для ФОП вносился в Раду в декабре. Тогда для третьей группы предлагался лимит 10 млн гривен, для второй - 5 млн гривен, для первой - 1 млн гривен.

Как сообщала "Страна", совсем скоро украинские банки могут запустить ограничения на платежи своих клиентов-предпринимателей. Так, физлицо-предприниматель (ФЛП, ФОП - по-украински) имеет право на перечисление денег на свой личный счет (физлица) только после уплаты налогов или при условии отсутствия задолженности по бюджетным платежам.

Также мы писали о том, как ФОПам запретили тратить деньги на личные нужды с бизнес-счетов.