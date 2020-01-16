Призыв на срочную службу не распространится на юношей 18-ти и 19-ти лет, если они добровольно не захотят вступить в ряды Вооруженных cил Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, подчеркнув, что в 2020 году повестки получат только молодые люди от 20 лет, а украинцы 18 и 19 лет смогут пройти службу по собственному желанию, передает пресс-служба Минобороны.

"Никто из ребят до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекаться не будет", - отметил министр.

По его словам, призывной возраст с 18 лет прописан в законе и никогда не изменялся, поэтому президентский указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году" соответствует действующему законодательству Украины.

"В то же время мы получаем много обращений и пожеланий по возможности проходить срочную службу именно с 18 лет. Аргументация - рациональное планирование молодым человеком своих дальнейших шагов в обучении, трудоустройстве и личной жизни", - сказал Загороднюк.

Министр обороны также обратил внимание, что сейчас идет активная работа над разработкой концепции анонсированной реформы призыва. "Эта реформа требует времени и изменений в законодательстве, к ее обсуждению обязательно будут привлечены общественность, этот процесс будет максимально открытым", - рассказал он.

Также он напомнил, что военнослужащие срочной военной службы не привлекаются для выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году", согласно которому планируется призвать на срочную военную службу, начиная с 18 лет.

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