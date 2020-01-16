В Верховной Раде 355 народных депутатов проголосовали за законопроект № 0930 во втором чтении и в целом, который предусматривает обеспечение бесплатным питанием детей переселенцев в дошкольных учреждениях и вузах. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Парламент проголосовал принятие закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц", которым предусматривается предоставление бесплатного питания детям внутренне перемещенных лиц.

Законом вносятся изменения в законы Украины "О дошкольном образовании", "О детском питании" и "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Согласно положениям документа, государство будет обязано обеспечить детским питанием детей переселенцев грудного возраста и детей второго года жизни, а также детей из числа внутренне перемещенных лиц, обучающихся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский изменил порядок оформления удостоверяющих личность и гражданство документов для жителей Донбасса и переселенцев.

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