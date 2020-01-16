На очередном заседании совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины, которое состоялось 16 января в Офисе президента, была принята рекомендация по ратификации Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам. Об этом сообщается на Facebook-странице Офиса.

Члены совета заслушали информацию от представительницы Офиса Совета Европы Галины Смирновой о возможности ратификации Украиной Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам (Тромской конвенции).

Этот документ был принят в 2009 году в норвежском Тромсо. Он гарантирует общее право доступа к официальным документам, находящимся в государственных органах.

Ограничение на право доступа в соответствии с ним разрешается устанавливать только для защиты отдельных интересов, таких как национальная безопасность, оборона или личная жизнь.

По словам Галины Смирновой, к январю 2020 года конвенцию ратифицировали девять стран: Швеция, Босния и Герцеговина, Эстония, Финляндия, Норвегия, Молдова, Хорватия, Черногория и Литва. Еще восемь стран, включая Украину, подписали документ, но не ратифицировали его. Учитывая, что Конвенция вступает в силу с десятой ратификацией, Украина может войти в историю, запустив в действие этот важный международный документ.

"Украинское законодательство о доступе к публичной информации сегодня является одним из самых прогрессивных в мире, и ратификация Конвенции не повлечет существенных законодательных изменений. Но такая ситуация далеко не во всех странах. Таким образом, ратификация конвенции Украиной и запуск ее в действие на международном уровне является возможностью для нашей страны экспортировать свои практики в другие страны", - сказал секретарь совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Вадим Городской.

Совет рекомендовал Министерству иностранных дел Украины как можно быстрее подать необходимые документы о ратификации Конвенции на подпись Владимиру Зеленскому, а главе государства - внести в парламент законопроект о ратификации Конвенции.

Между тем, хотя Городской и назвал Украину прогрессивной в плане доступа к публичной информации, в стране собираются жестко ограничить свободу слова. В конце декабря в Раду был внесен соответствующий законопроект о медиа.

А завтра Минкульт презентует проект закона о введении уголовной ответственности для журналистов за дезинформацию.