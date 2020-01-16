На днях в Молдове был арестован прокурор, который расследовал дело высланного из Украины бывшим президентом Петром Порошенко бизнесмена Вячеслава Платона.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил юрист Андрей Портнов.

"Пётр Алексеевич, тут новости из Молдовы так себе. Там по заявлению Вячеслава Платона, которого Вы незаконно экстрадировали в Молдову, аннулировав ему украинский паспорт, на днях арестован прокурор, расследовавший его дело", - пишет Портнов.

По его словам, украинский суд также признал незаконной экстрадицию Платона, санкционированную Порошенко.

"А украинский суд, в это же время, признал незаконной его экстрадицию, которую Вы лично санкционировали, отправив его в Молдову на отдельном чартере, которым раньше пользовались сами. Темная история, чувствую, будете отвечать на вопросы следствия и в этом эпизоде", - отметил юрист.

Напомним, 30 августа 2016 года задержанного в Украине бизнесмена Вячеслава Платона экстрадировали в Молдавию и доставили в Кишинев. Платон был арестован в Киеве 25 июля, через несколько часов после того, как Генпрокуратура Молдавии объявила его в международный розыск.

Ордер на арест был выдан после обысков в помещениях нескольких банков и компаний, в ходе которых прокуроры изъяли документы, будто бы доказывающих причастность Платона к краже 1 млрд евро из банковской системы Молдавии, а также в отмывании через Молдавию более $20 млрд из российских банков.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, как Порошенко может сесть в тюрьму по делу Саакашвили в материале Грузинский гамбит.