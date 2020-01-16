В пятницу, 17 января, похолодает до 6 градусов мороза на западе страны, осадков в большинстве областей Украины не предвидится, температура днем поднимется до +5 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Харькове, Черкассах и Полтаве, а также Луганске и Запорожской области ожидается около 1−3 градуса тепла. На Закарпатье прогнозируют весенние 5-7 градусов выше нуля. Ночью температура в центральных областях опуститься до -1...-3 градусов.

В столице передают северо-восточный ветер, средняя температура +1...+3 градуса тепла, в ночь на 18 января - до минус 3 градусов мороза.

Погода 17 января. Фото: meteo.gov.ua

Напомним, крещенских морозов 19 января ждать не стоит. По данным Sinoptik.ua, ближе к выходным станет немного прохладней: 0...+1 днем, но крещенских морозов не обещают. Максимум -1...-2 ночью.

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