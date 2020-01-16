Премьер-министр Украины Алексей Гончарук примет участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Мероприятие состоится 21-24 января.

О своей поездке в Давос Гончарук сообщил в микроблоге Twitter.

"22-23 января, в дни проведения ежегодной встречи Всемирного экономического форума, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским буду находиться в швейцарском Давосе", - написал премьер.

Он добавил, что проведет встречи с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса.

Скриншот: Twitter/ pmhoncharuk

Как писала "Страна", об участии других украинских деятелей в форуме стало известно из поста в Facebook исполнительного директора общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарьи Каленюк. Она опубликовала список зарегистрированных участников из Украины, среди которых значатся глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко, олигарх Виктор Пинчук, нардеп от "Оппозиционного блока - За жизнь" Вадим Новинский, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко и сама Каленюк. Форум также посетит Владимир Зеленский.

В прошлом году мы рассказывали об участии Украины в Давосе-2019.