В Пентагоне назвали тему заморозки помощи Украине слишком политизированной
Помощник главы американского военного ведомства Джонатан Хоффман заявил, что заморозка помощи США Украине стала очень политизированной темой, которую в Пентагоне не готовы комментировать. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
"Я не буду вдаваться в подробности этого очень политизированного сейчас вопроса", - отказался делать заявление по поводу помощи Хоффман.
Также один из руководителей ведомства добавил, что отправка помощи Украине не нанесла вреда национальной безопасности США.
"Мы следили за тем, чтобы помощь в итоге была отправлена без ущерба нашей национальной безопасности", - сказал он.
Напомним, речь идет о сумме в $214 млн, выделенной властями США для Пентагона на военную помощь Украине.
Как писала "Страна", сегодня Счетная палата США заявила, что решение администрации президента Дональда Трампа о заморозке финансовой помощи Украине было незаконным.
Мы также рассказывали, что приостановка помощи была сделана в день телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским, а возобновили финансирование в начале сентября.