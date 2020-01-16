Помощник главы американского военного ведомства Джонатан Хоффман заявил, что заморозка помощи США Украине стала очень политизированной темой, которую в Пентагоне не готовы комментировать. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

"Я не буду вдаваться в подробности этого очень политизированного сейчас вопроса", - отказался делать заявление по поводу помощи Хоффман.

Также один из руководителей ведомства добавил, что отправка помощи Украине не нанесла вреда национальной безопасности США.

"Мы следили за тем, чтобы помощь в итоге была отправлена без ущерба нашей национальной безопасности", - сказал он.

Напомним, речь идет о сумме в $214 млн, выделенной властями США для Пентагона на военную помощь Украине.

Как писала "Страна", сегодня Счетная палата США заявила, что решение администрации президента Дональда Трампа о заморозке финансовой помощи Украине было незаконным.

Мы также рассказывали, что приостановка помощи была сделана в день телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским, а возобновили финансирование в начале сентября.