Верховная Рада Украины приняла решение о возобновлении работы украинской делегации в ПАСЕ после прошлогоднего отказа из-за возвращения РФ.

Постоянной делегации Украины поручили подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году. За соответствующее постановление № 2718 проголосовали 348 народных депутатов.

"Верховная Рада Украины заявляет, что целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, которая сложилась в результате агрессивной внешней политики Российской Федерации, доведение объективной информации о противоправных действиях Российской Федерации на оккупированных территориях нашего государства и усилиях Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена Совета Европы и преодоления её последствий, а также недопущение использования трибуны ПАСЕ для распространения неправдивых нарративов о ситуации в Украине", - говорится в заявлении.

Напомним, проект постановления о возвращении Украины к работе в ПАСЕ в Раде зарегистрировала председатель постоянной делегации ВР в ПАСЕ, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

В июне 2018 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволила российской делегации (которая в 2014 году была лишена права голоса в ассамблее за аннексию Крыма) вернуться в ПАСЕ.