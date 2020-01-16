В ходе мониторинга сети интернет была выявлена вероятная утечка персональных данных граждан, зарегистрированных на сайте career.gov.ua - Едином портале вакансий государственной службы. Об этом сообщается в Facebook Офиса омбудсмена Украины.

Личные данные граждан, которые оставили свои данные на портале для участия в конкурсах на государственную службу, попали в свободный доступ. Среди таких данных копия паспорта и других отсканированных документов, загруженных на Единый портал.

Скриншот: Facebook/ office.ombudsman.ua

Для выяснения обстоятельств утечки уполномоченный работниками Департамента в сфере защиты персональных данных поручил сделать мониторинговый визит в Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы. Именно оно в соответствии с законодательством занимается администрированием Единого портала.

По результатам визита будут предприняты соответствующие меры реагирования.

Как сообщала "Страна", в конце декабря на одном из хакерских форумов появилась база данных с личной информацией 267 140 436 пользователей социальной сети Facebook.

Также мы писали о том, что осенью личные данные 20 миллионов пользователей Instagram выставили на продажу.