В четверг, 16 января, на межбанковском валютном рынке курс гривни упал до 24,1825 грн/$1 с 24,0425 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщают дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, гривневые котировки к концу торгов превысили 24,170-24,195 грн/$1, в то время как НБУ на 17 января установил официальный курс нацвалюты 24,0923 грн/$1.

По данным Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 16 января снизился до 24,08 грн/$1 с 23,97 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 17 января 2020 года.

USD 1 доллар США 24,0923

EUR 1 ЕВРО 26,9003

RUB 10 российских рублей 3,9153

Как сообщается, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 14 января составил 425,8 млн в долларовом эквиваленте в том числе $386,7 млн.

Ранее "Страна" разоралась в том, почему вновь упала гривня и почему все ждут завтрашнего аукциона по облигациям.

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