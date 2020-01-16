На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона предоставила предложения по дополнительным трем участкам для разведения сил и средств на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"В продолжение реализации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки, в подгруппе по вопросам безопасности украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генеральным штабом Вооруженных сил Украины", - написала Олифер у себя в Facebook.

Фото: facebook.com/darka.olifer

Напомним, у Кучмы допустили, что границу на Донбассе на момент выборов можно передать международным наблюдателям.

По словам министра обороні Андрея Загороднюка, пока что название новых точек нельзя озвучить. "Для нас они уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков", - пояснил министр.