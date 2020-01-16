В течение 16 января в зоне проведения ООС противник 9 раз нарушил режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб один военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Операции объединенных сил.

Украинские позиции были обстреляны из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также была отмечена активность снайперов.



Скриншот: Facebook/ pressjfo.news

Стрельба из запрещенного соглашениями оружия зафиксирована под населенным пунктом Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Восемь обстрелов были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Майского Новотошковского, Мироновского, Луганского, Новозвановки и Орехово.

Под обстрелами один военнослужащий Объединенных сил был убит.

Вчера штаб ООС представлял похожую сводку: на Донбассе тоже 9 раз нарушали режим перемирия, погиб один украинский военный.

А 8 января незаконные вооруженные формирования ранили троих украинских военных.