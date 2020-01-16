В НБУ назвали причины ослабления гривни. Фото: Страна

Краткосрочное ослабление, а потом и укрепление гривни перед Новым годом в обменниках было вызвано психологическим фактором, однако ситуация стабилизировалась из-за связи наличного рынка с безналичным.

Об этом заявил замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий, передает Интерфакс-Украина

"Что касается наличного рынка, то очень большой фактор – это психологический. Мы видели, например, в октябре прошлого года был какой-то скачок курса, также полностью (вызванный) психологическим фактором, который был в конце этого года", – сказал он на брифинге в Киеве в четверг.

"Но Нацбанк не проводит какую–то деятельность на наличном рынке. Мы проводим нашу деятельность на безналичном рынке. В то же время наличный рынок очень сильно связан с безналичным, потому мы видим, что этот психологический фактор сошел на нет", – отметил Чурий.

Отвечая на вопрос, какими являются причины прекращения ревальвации гривни в последнее время и есть ли среди них критика валютной политики НБУ, замглавы центробанка подчеркнул, что курс национальной валюты в Украине плавающий и формируется благодаря спросу и предложению.

"А Нацбанк не меняет свою роль на рынке: мы принимаем на нем участие с целью пополнения золотовалютных резервов, прежде всего, а второе – для сглаживания колебаний. Те колебания, которые сейчас происходят, они не являются каким-то исключением из правил. Это приблизительно те же колебания, которые у нас всегда происходят", – сказал Чурий.

Как сообщалось, после укрепления гривни почти до 23 грн/$1 к 24 декабря, в последние дни года ее курс начал слабеть, особенно сильно – на наличном рынке: если на межбанке гривня подешевела с 23,25 грн/$1 до 23,7 грн/$1, то на наличном рынке – примерно до 24,8 грн/$1.

Однако уже 30 декабря национальная валюта вновь начала укрепляться, и ее наличные котировки в столице составили на вечер 23,9-24,3 грн/$1.

В первые дни нового года курс гривни на межбанке опустился до 24,119 грн/$1, однако в последние дни колеблется вокруг уровня 24 грн/$1.

Ранее сообщалось, что иностранцы опустили курс доллара, раскупив новый выпуск ОВГЗ. "Страна" выяснила, что будет дальше.

Также мы писали, что гривня упала, теперь на межбанке доллар опять дороже 24 гривен.

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