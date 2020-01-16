Счетная палата США пришла к выводу, что принятое летом 2019 года решение администрации президента США Дональда Трампа о замораживании финансовой помощи Украине было незаконным. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на опубликованный 16 января отчет регулятора.

Счетная палата - аудиторский и аналитико-следственный орган Конгресса США. Ее эксперты назвали причины, по которым сочли решение главы Белого дома незаконным.

"Мы пришли к выводу, что административно-бюджетное управление нарушило закон 1974 года о бюджете Конгресса и контроле за его изъятием. Административно-бюджетное управление удержало средства по политическим мотивам, что запрещено законом", - сказано в документе Счетной палаты.

Также в докладе указано, что "добросовестное соблюдение закона не позволяет президенту ставить свои собственные политические приоритеты выше тех, которые Конгресс США возвел в ранг закона". Регулятор пришел к выводу, что глава государства не имеет права блокировать использование фондов, прописанных в бюджете. Для временного или постоянного замораживания фондов президент США должен был направить специальное обращение с пояснениями в Конгресс. Однако администрация Трампа такого обращения не передавала.

Согласно конституции США, замораживание фондов допустимо лишь в ограниченном количестве случаев. Кроме того, запрещается идти на такой шаг по политическим причинам.

Как писала "Страна", в ноябре стало известно, что Трамп заморозил помощь Украине в день телефонного разговора с Владимиром Зеленским - 25 июля.

А в декабре экс-сотрудница МИД Елена Зеркаль сообщила, что украинская власть узнала о заморозке военной помощи США практически сразу и скрывала это от общественности.