В Киеве по техническим причинам отменены вечерние рейсы восьми городских электричек. Такой информацией поделились в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Скриншот: Facebook/ Департамент транспортної інфраструктури КМДА

В частности отменены такие рейсы: 7331/32, 7339, 7422, 7429/30, 7437, 7504, 7506, 7508.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что в электролокомотиве электрички "Шостка-Киев" произошло возгорание, что вызвало задержку движения поездов. В результате пожара произошла задержка движения 16 поездов в направлении от станции "Конотоп" до станции "Киев".

Также мы писали, что с 8 декабря действует новое расписание движения городских электричек по двум маршрутам в Киеве. В свою очередь в "Укрзализныце" отметили пиковую изношенность пригородных электричек. С начала 2019 года в "Укрзализныце" зафиксировали шесть случаев пожаров в пригородном железнодорожном транспорте.