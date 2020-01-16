Трехсторонняя контактная группа в Минске отметила взаимные шаги Украины и РФ в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц 29 декабря, напряженную ситуацию на границе и необходимость ОБСЕ провести повторную верификацию отвода тяжелых вооружений. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"К сожалению, ситуация с безопасностью остается напряженной, вопреки договоренностям лидеров стран Нормандской четверки продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые украинские военные. Именно решения проблем безопасности - главное в повестке дня", - сообщила Олифер.

Украинская сторона также предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы, чтобы обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ.

На основе докладов Центра по международным миротворческим операциям и Международного центра по проведению миротворческих тренингов им. Кофи Аннана сообщается, что выборы не могут происходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов.

"Речь идет не только о безопасности волеизъявления избирателей, но и о безопасном участии всех партий и кандидатов. Итак, выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под ее полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования, а также высока вероятность манипуляций для участия в выборах лиц, не являющихся гражданами государства. В успешных случаях урегулирования конфликта - в частности, в Хорватии, Боснии, Либерии - выборы происходили после установления эффективного контроля за пересечением границы. Также международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов и/или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий. Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способно обеспечить длительный мир.

В продолжение реализации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки, в безопасной подгруппе украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генштабом ВСУ.

Также во время заседания безопасности подгруппы украинская сторона проинформировала о плане мероприятий по гуманитарному разминированию на Донбассе. Эта работа должна облегчить жизнь мирных жителей, живущих по обе стороны линии соприкосновения.

Как сообщала "Страна", глава МИД Вадим Пристайко заявил о том, что если в этом году не пройдут выборы на Донбассе, Украина будет искать альтернативу "Минску".

Напомним, МИД Украины заявил о разработке альтернатив Минским соглашениям еще в декабре 2019 года.