Из-за отсутствия украинского представителя в гуманитарной подгруппе контактной группы Валерии Лутковской во время заседания в Минске, стороны не смогли обсудить обмен пленных и вопрос открытия новых контрольных пунктов въезда/выезда между Украиной и так называемой "ЛНР".

Об этом сообщила представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева по итогам переговоров в белорусской столице, пишут росСМИ.

"Киев сегодня, по сути, сорвал заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам, поскольку полномочный представитель в группе Валерия Лутковская не приехала в Минск и в оперативном режиме передала свои полномочия эксперту, представлявшему украинскую сторону", – сказала она.

Также Кобцева отметила, что встреча имела формальный характер, стороны обменялись информацией по вопросам повестки дня, "но ожидаемого конструктива в работе гуманитарной подгруппы, увы, не было". "Вся ответственность за срыв полноценного переговорного процесса сегодня в формате группы полностью лежит на украинской стороне", – добавила она.

Ранее сообщалось, что Зеленский анонсировал новый обмен пленными.

Также мы писали, что у Зеленского сообщили, когда готовятся провести новый обмен пленными.