Сегодня, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский издал два указа о назначении заместителей руководителя Государственного управления делами Украины. Указы были опубликованы на сайте президента.

Так, указами №14/2020 и №15/2020 должности заместителя получили Мария Грабовская и Игорь Лысый.

Скриншот: Пресс-служба президента Украины

Скриншот: Пресс-служба президента Украины

В тексте указов отмечается, что чиновники должны будут пройти трехмесячный испытательный срок, а всего на должности они отработают пять лет.

Государственное управление делами Украины (ГУД) - специальный государственный орган по материально-техническому обеспечению деятельности президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров Украины, других государственных органов, всех международных дипломатических представительств на территории государства.

Грабовская была директором "Адвокатского бюро Марии Грабовской", Лысый был гендиректором Международного детского центра "Артек".

Оба являются победителями конкурса на занятие вакантных должностей государственной службы категории "Б", объявленных в соответствии с распоряжением руководителя Государственного управления делами 6 сентября 2019 года. Конкурс прошел 25 сентября.

Напомним, что ранее президент Украины Зеленский сократил предельную численность работников Государственного управления делами почти на 5% до 155 человек.

"Страна" писала, что в ГУД назвали убыточными госдачи в Пуще-Водице и Конча-Заспе.