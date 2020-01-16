Министр экономики Тимофей Милованов, который заявил, что не может угадать курс доллара на этот год, сообщил, что Украину ожидает снижение роста экономики в четвертом квартале 2019 года - до 4% по сравнению с 4,1% ВВП по итогам третьего квартала. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Сейчас экономика Украины растет высокими темпами – во втором и третьем кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из наивысших в Европе. Рост стимулируется как значительным внутренним спросом (потребительским и инвестиционным), так и ростом продуктивности в сельском хозяйстве. В четвертом квартале рост продолжается, хотя мы ожидаем результаты немного ниже, чем 4%", – написал министр.

Фото: Тимофей Милованов/facebook.com

"В целом макроэкономическая картинка не очень отличается в прогнозах НБУ и ожиданиях правительства", – прокомментировал замглавы центробанка Дмитрий Сологуб в ходе пресс-брифинга в Киеве.

Он также подчеркнул, что другие страны показывают тенденцию к снижению темпов роста экономики. "Тенденция – вы видели – не только украинская. Если посмотреть на цифры металлургии, цифры производства в других странах, они тоже там все негативные. Поэтому сложно, по крайней мере, пока, (особенно с учетом того, что мы видим по последним данным) назвать началом какой-то долгосрочной тенденции спада", – сказал Сологуб.

Как сообщала "Страна", МВФ ожидает в Украине более низкий рост ВВП и меньшую инфляцию, чем заложены в госбюджете-2020.

Ранее стало известно, что в 2019 году в Украине рост потребительских цен замедлился до 4,1% по сравнению с 9,8% в 2018 году.