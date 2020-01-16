В четверг, 16 января, в Верховную Раду Украины поступит представление премьер-министра Алексея Гончарука об увольнении со своего поста Министра развития общин и территорий Украины Алены Бабак.

Об этом сообщил нардеп Европейской солидарности Алексей Гончаренко в Телеграме.

По его словам, ранее Бабак написала заявление об увольнении по собственному желанию. Также в парламент поступит представление пермьера о назначении нового кандидата на пост министра.

По данным "Страны" на ее место придет Денис Шмыгаль, губернатор Ивано-Франковской области.

Ранее "Страна" писала о том, почему премьера не уволили после скандальных пленок.

Также мы писали, что украинским чиновникам разрешили не подавать декларацию в день увольнения.