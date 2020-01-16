Офис Генпрокуратуры изменит прокурорскую группу, которая задействована в рассмотрении дела против двух одесских полицейских.

По данным следствия, работники полиции при задержании человека за административное нарушение использовали физическую силу. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По словам представителей силовиков, факт правонарушения был зарегистрирован еще в феврале 2018 года после освещения инцидента журналистами. Однако длительное время расследование по данному делу не проводилось, хотя все участники конфликта были известны.

Прокуроры вяснили, что двое работников полиции избили человека при задержании за административное правонарушение. Примененное силовиками насилие не соответствовало тяжести нарушения. От травм потерпевший потерял сознание. Также у него случился разрыв почки.

15 января этого года прокуроры Офиса Генерального прокурора в Одессе сообщили обоим работникам полиции о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением специальных средств, а также болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым и отстранения их от занимаемых должностей.

Ранее "Страна" писала, что в Борисполе патрульный автомобиль Нацполиции сбил мужчину, который переходил дорогу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

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