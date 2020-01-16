16 января Верховная Рада приняла законопроект о среднем образовании. Его приняли после так называемого закона о тотальной украинизации, который ранее раскритиковали в Венецианской комиссии.

В документе говорится, что учиться на русском языке можно будет только в детсадах и начальных классах. Дальше, во время получения среднего образования, нацменьшинства имеют право изучать свои языки только как предмет, то есть этой нормой у них отобрали право на получение среднего образования на своем языке.

Правда, частным школам разрешили самостоятельно выбирать язык преподавания.

Разбирались, что говорится о языке обучения в принятом законе о среднем образовании.

Языковая часть закона о среднем образовании

В новом законе №0901 предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах.

Первая предусмотрена для "коренных народов Украины", которые не имеют государства и лишены возможности жить в своей языковой среде. Речь о крымских татарах. Они смогут учиться на родном языке с 1 по 11 (12) класс наряду с изучением украинского языка.

Вторая модель – для школ с обучением на языке нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза.

В ЕС 23 официальных языка, среди которых, болгарский, греческий, польский, венгерский, румынский, словацкий и др (русского среди них нет - Ред.).

Главные языковые принципы в этой модели обучения такие:

на материнском языке, наряду с изучением государственного, можно будет учиться в начальный школе;





с 5 класса не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском языке с постепенным увеличением, чтобы в 9 классе не менее 40% предметов преподавались на государственном языке;





в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени должно читаться на украинском.

Третья и самая жесткая модель предусмотрена для остальных национальных меньшинств, в том числе и для русских (и русскоговорящих). Преподавать на русском можно будет в начальной школе, наряду с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.

То есть практически все предметы.

В случае дошкольного и начального образования нацменьшинства и представители коренных народов смогут учиться на родном языке в отдельных классах, которые должны сформировать в школах.

При этом в законопроект внесли норму о том, что частные учебные заведения среднего образования могут свободно выбирать язык образовательного процесса. Таким образом, теоретически, там могут учиться и на русском языке.

Впрочем, по факту русскоязычному населению, которое желает обучать детей на родном языке, это послабление толком ничего не дает: частные школы не по карману большинству граждан Украины, а в небольших городах их вообще нет.

Интересно, что в отчетности Минобразования о языках обучения, которая была обнародована буквально перед принятием этого законопроекта, говорится, что в 2019/20 году на украинском языке обучаются более 3,7 млн украинских школьников из чуть более 4 миллионов школьников по всей стране (92,16%). И это количество ежегодно растет. Год назад на украинском обучалось почти на 40 тысяч школьников меньше.

На русском языке в текущем учебном году в Украине обучается 281 тысяча детей (это почти 7%). На венгерском - 17 тысяч, румынском - чуть более 16 тысяч, молдавском - 2,5 тысячи, польском - 1700 детей, английском - 243 ребенка, словацком - 147, болгарском - 58 человек, и крымско-татарском - всего 53 ребенка по всей стране.

Но при этой показательной статистике новая власть делает реверанс странам Евросоюза, позволяя школьникам обучаться на языках, считающихся официальными языками ЕС, 60-80% от общего количества уроков. В то время, как 281 тысяча детей, получающих образование на русском языке, будет ограничена квотой всего в 20% преподавания дисциплин.

Помимо частных школ, это единственное послабление, которое сделано для русскоязычного образования в новом законе (ранее предполагалось, что преподавание на русском языке из школ вообще исчезнет с 1 сентября). Но это откровенно издевательское "послабление".

Так, при пятидневке с 6 уроками ежедневно, 20% обучения на русском языке будет означать только 6 уроков в неделю.

По сути, речь идет о преподавании только русского языка и литературы (и то в урезанном виде). А не об обучении на русском языке по другим предметам.

Что требовала Венецианская комиссия

Примерно месяц назад Венецианская комиссия опубликовала выводы по закону о тотальной украинизации. Однако все его рекомендации подходят и к закону о среднем образовании, который лишь дополняет нормы двух рамочных законов - об образовании и госязыке.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят в последний месяц правления Петра Порошенко и вступил в силу в июле 2019 года. Закон почти полностью вытеснил русский язык из сферы образования

Эксперты обнародовали девять рекомендаций для Украины относительно языковой политики:

1. Комиссия сообщила об особом месте русского языка в Украине.

2. Комиссия назвала действующий документ несбалансированным без закона, утверждающего языковые права нацменьшинств. А новый закон эксперты посоветовали принимать с участием представителей этих самых нацменьшинств.

3. Комиссия призвала не делать разницы между языковыми правами меньшинств, имеющих корни в Евросоюзе и остальными, то есть русскими. И продлить для них срок адаптационного периода при переходе на украиноязычное обучение. Сейчас "евроменьшинства" будут учиться на родном языке до 2023 года, а русские - до 2020.

4. Эксперты посоветовали убрать или снизить до минимума языковые санкции - штрафы, которые налагает мовный омбудсмен, или не применять эту норму, пока не заработает закон о защите прав меньшинств.

5. Квоты на радио и ТВ должны быть пропорциональными.

6. Разрешить частникам общаться в сфере услуг на том языке, на котором им удобно. То есть отменить нормы об обязательном украинском в магазинах, ресторанах, спортклубах и так далее.

7. Комиссия задала вопрос, почему закон не делает языковых исключений для экстремальных случаев - при обращении в полицию, к врачу и т.д.

8. Предлагалось убрать норму о допечатывании украиноязычного тиража газет и журналов, что может убить их рентабельность.

9. Комиссия рекомендовала отменить правило перевода топонимов на украинский язык.

Также в Комиссии пришли к выводу, что русский язык подлежит защите в Украине как один из региональных языков или языков меньшинств. Ведь в законе о ратификации Языковой хартии Украина указала, что будет применять эту Хартию к следующим языкам: белорусский, болгарский, гагаузский, греческий, еврейский, крымскотатарский, молдавский, немецкий, польский, русский, румынский, словацкий и венгерский.

Об этом говорится в полном отчете Венецианской комиссии по "закону о тотальной украинизации".

В своих выкладках в защиту русского и других языков Венецианская комиссия также говорила о том, Украина - многонациональное государство. А данные переписи населения Украины 2001 года свидетельствуют, что этнические украинцы составляли 77,8% населения, а второй по численности этнической группой были русские - 17,3%.

Кроме того, значительное число этнических украинцев и лиц, принадлежащих к не русским меньшинствам, владеют русским языком и даже считают его родным. По данным той же переписи 2001 года, на которую ссылается Венецианка, 67,5% населения Украины объявили украинский своим родным языком, а 29,6% объявили родным русский.

Что же в итоге из этих рекомендаций нашло свое отражение в законе о среднем образовании?

Получается, что только языковую свободу в частных школах.

Украинские депутаты проигнорировали рекомендацию Венецианской комиссии не делать разницы между языковыми правами меньшинств, имеющих корни в Евросоюзе и остальными, что эксперты посчитали дискриминацией. Также депутаты решили не продлевать срок адаптационного периода при переходе на украиноязычное обучение.