В Украине урегулировали процедуру лицензирования образовательной деятельности, поступления в вузы, вопросы о качестве образования, требования к руководителю заведения, Национальной рамки квалификаций, передает Юрлига.

Как отмечается, соответствующий Закон № 392-IX относительно усовершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования вступил в силу сегодня, 16 января. Закон был опубликован в газете "Голос України" 15 января.

Основные новеллы Закона:

Процедура лицензирования. Лицензирование заведений высшего образования должно проходить онлайн. Лицензирование для почти 100 профессий отменяется, зато вводится лицензирование так называемых "регулируемых" профессий. В частности:

предусмотрено содержание лицензионных условий, детализирована процедура выдачи лицензии и полномочия МОН;

предусмотрено, что в сфере высшего образования лицензированию подлежат:

образовательная деятельность заведения высшего образования на определенном уровне высшего образования; образовательная деятельность по образовательным программам, предусматривающим присвоение профессиональной квалификации по профессиям, для которых введено дополнительное регулирование;

предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для аннулирования лицензии, ее переоформления, сужения осуществления образовательной деятельности.

Установлено, что прием на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется по результатам вступительных экзаменов и на основании академических прав на продолжение обучение, которые предоставляются документом о полученном уровне образования в стране его происхождения, и учета баллов успешности, которые дают право для продолжения обучения на следующем уровне высшего образования в соответствии с законодательством страны, выдавшей документ о полученном уровне образования.

Поступление на обучение для получения высшего образования. Урегулированы вопросы, связанные с поступлением на обучение в заведения высшего образования, которые направлены на повышение уровня сознательного выбора заведений и специальностей поступающими, расширением доступа к высшему образованию для жителей временно оккупированной территории, внедрением мотивационного листа при поступлении (за который будут давать баллы), учет достижений на международных олимпиадах, увеличение удельного веса творческих конкурсов в конкурсных баллах, установление обязательности единого вступительного экзамена по иностранному языку. В частности:

унормирован вопрос доступа к высшему образованию и заключению договора об обучении между заведением высшего образования и поступающим;

предусмотрено применение технологий ВНО для измерения результатов обучения, полученных на основе профильного среднего образования и профессионального предвысшего образования (образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста), на первом (бакалаврском) уровне (образовательно-квалификационном уровне специалиста) и их использование наряду с другими результатами, определенными условиями приема в заведения высшего образования, для приема в заведениям высшего образования, а также для аттестации получателей высшего образования;

предусмотрено применение единого государственного квалификационного экзамена для аттестации лиц, получающих степень на бакалаврском и магистерском уровнях высшего образования.

Решение о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации отменяется заведением высшего образования в случае выявления фактов нарушения получателем высшего образования академической добропорядочности, в частности, наличия в квалификационной работе академического плагиата, фабрикации, фальсификации, в порядке, установленном Кабмином.

Междисциплинарность. Создание условий для развития междисциплинарных образовательных программ, образовательных программ общего и двойного диплома.

Основные элементы организации образовательного процесса и Национальной рамки квалификаций, в частности:

определение уровней высшего образования согласовано с Национальной рамкой квалификаций;

уточнено определение образовательных степеней;

учтены особенности профессий, для доступа к которым введено дополнительное регулирование;

предусмотрена норма о связи перечня областей знаний и специальностей с Международной стандартной классификацией образования;

обновлены нормы, касающиеся стандартов высшего образования, дополнено нормой относительно стандартов высшего образования специальностей, необходимых для доступа к профессиям, для которых введено дополнительное регулирование;

формы получения высшего образования приведены в соответствие с Законом "Об образовании", дано определение каждой формы.

Другие вопросы:

язык обучения: человек имеет право получать высшее образование в разных формах или сочетать их. Основными формами получения высшего образования являются: институциональная (очная (дневная, вечерняя), заочная, дистанционная, сетевая); дуальная. Дуальная форма получения высшего образования - это способ получения образования получателями дневной формы, предусматривающая обучение на рабочем месте на предприятиях, в учреждениях и организациях для получения определенной квалификации объемом от 25 до 60 % общего объема образовательной программы на основе договора. Обучение на рабочем месте предусматривает выполнение должностных обязанностей в соответствии с трудовым договором;

отказ от диплома государственного образца . Университетам предложено выдавать дипломы по собственному образцу, утвержденному ученым советом;

приведение законодательства в соответствие с положениями европейских стандартов и рекомендациями по обеспечению качества высшего образования (ESG), Международной стандартной классификацией образования и Справочником Европейской кредитно-трансферной системы, приведение Национальной рамки квалификаций к Европейской рамке квалификаций;

законодательно определены принципы студентоориентированного обучения в заведениях высшего образования;

предоставление статусу национального свойственной ему роли, установление критериальной рамки для предоставления заведению высшего образования статуса исследовательского, определение особенностей его функционирования и управления, передача значительной части полномочий национального и исследовательского университетов для всех заведений высшего образования;

укреплен статус исследовательского университета и усилены требования для его предоставления. Статус исследовательского университета будут предоставлять заведению высшего образования сроком на пять лет;

уже с 2020 года контракты с выбранными на конкурсах ректорами будут подписываться с четкими KPI и сроками их выполнения (разъяснение МОН).

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