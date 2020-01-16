Поэт Александр Вулых, написавший текст песни "Зола" для Григория Лепса, подтвердил, что автором музыки к композиции стал Михаил Мишустин, которого сегодня назначили премьером России. Об этом сообщает РБК.

Вулых также подтвердил сообщение о том, что Мишустин написал музыку к песне Лепса "Настоящая женщина". Он объяснил, что для чиновника сочинение музыки - хобби, которое тот не афиширует.

Мишустин, которого называют хоккеистом из списка Forbes, очень прилично играет на фортепиано, иногда музицирует в компании друзей.

Мишустин указан как композитор "Золы" и "Настоящей женщины" в реестре Российского авторского общества (РАО).

Сам Лепс назвал слухами связь чиновника с его произведениями. "Политики пусть занимаются политикой, а нам, музыкантам, оставьте музыку", - заявил он.

О том, что Мишустин принял участие в создании песен Лепса, изначально сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на двух хороших знакомых чиновника.

"Настоящая женщина" вышла на пластинке Лепса "Пенсне" в 2011-м, "Зола" — на альбоме "Апгрейд" в 2016-м.