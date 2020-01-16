В четверг, 16 января, в Верховной Раде приняли закон с поправками в Налоговый кодекс, которые предусматривают нормы трансферного ценообразования, введение плана действий BEPS по противодействию уклонению от уплаты налогов, а также повышение ряда рентных ставок, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за соответствующий законопроект (№1210) с технико-юридическими правками отдали голоса 283 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Проект закона учитывает поправку о повышении годовых лимитов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) 1-3 групп до 1 млн грн, 5 млн грн и 7 млн грн.

Народные депутаты подали ко второму чтению 2219 поправок, из которых учтены 1174.

Верховная Рада также приняла сопутствующий законопроект №1209-1, который поддержали 256 народных депутатов.

Законопроект №1210 был жестко раскритикован бизнесом. Бизнес-ассоциации требовали пересмотра таких норм законопроекта: расширение возможностей фискальных органов применять штрафы; возможность продления налоговых проверок; снятие ограничений на запрос информации налоговыми органами от бизнеса; выборочное существенное увеличение налоговой нагрузки на некоторые отрасли (горнодобывающая, металлургическая, табачная).

Предприниматели также указывали на отсутствие в законопроекте четкого для налогоплательщика алгоритма определения разумной экономической причины (деловой цели).

По мнению ассоциаций, пересмотра также требовали масштабные изменения в правилах трансфертного ценообразования.

Законы (законопреокты 1210 и 1209-1) вносят изменения в администрирование налогами, в частности вводит принцип виновной ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения, определяет требования относительно мотивированности решений контролирующих органов о наложении штрафов, закрепляет перечень налоговых нарушений контролирующих органов, в том числе несоблюдение процедуры регистрации налогоплательщика и нарушения в сфере возмещения НДС.

В части имплементации положений плана BEPS законы вводят концепцию налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний на уровне контролирующего лица, вводит трехуровневую структуру документации для международных групп компаний, в том числе документацию по ТЦО (локальный файл) и глобальную документацию (мастер-файл), а также отчет в разрезе стран (country-by-country reporting).

Законы вносят изменения относительно налога на доходы физических лиц, налога на прибыль предприятий, рентной платы и других налогов и сборов.

Закон также вводит унифицированную форму информации о ставках и льготах по все местным налогам и сборам, порядок предоставления ее органами местного самоуправления в ключевые органы.

Ранее сообщалось, что в 2019-м украинцы стали бояться регистрировать ФЛП и уходят в тень.

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