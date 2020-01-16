В опубликованной Палатой представителей США переписке между бизнесменом Львом Парнасом, который является соратником адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, и экс-главой Генпрокуратуры Юрием Луценко появились интересные детали. В частности, из нее следует, что в своем общении Луценко использует отборный русский мат, дополняя его деликатными сравнениями.

"Ну что, меня взувают заявлением Госдепа о том, что я вру. Спрашивается: нах@й мне эти приключения, особенно за 10 дней до выборов? Причем в Госдепе говорят, что мои заявления идут на пользу коррупционерам. Ах@енная поомщь Украине", – писал Луценко 21 марта 2019 года.

Отметим, что данная цитата касается событий того дня, когда Госдепаратамент обвинил Луценко в попытке запятнать репутацию посла США в Украине Мари Йованович. В американском внешнеполитическом ведомства сообщили, что заявление на тот момент главы ГПУ о том, что посол США в Украине Мари Йованович якобы давала ему список людей, которых не следует преследовать, не соответствуют действительности.

Не менее эпатажно выражался украинский политик и 14 мая, когда на просьбу Парнаса набрать, когда тот будет свободен ответил: "Я спокоен как х@й после акта".

Скриншот: intelligence.house.gov

Напомним, что 15 января Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал переписки бизнесмена Льва Парнаса с командой Владимира Зеленского, генпрокурором Юрием Луценко, шефом МВД Арсеном Аваковым и бизнесменом Игорем Коломойским. Ранее "Страна" проанализировала эти переписки.