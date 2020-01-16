Концентрация вредных веществ в киевском воздухе превышает норму в три раза. Об этом рассказал глава Госпродуктпотребслужбы столицы Олег Рубан, пишет издание "ГолосUA".

По словам начальника надзорного органа, в Киеве уже порядка пяти лет эксперты наблюдают повышенную влажность и скопление большого количества диоксида, пыли и формальдегида в нижних слоях атмосферы. Они накапливаются в основном из-за автомобильных выбросов.

Рубан отметил, что автомобили являются самым крупными загрязнителями в столице - на них приходится около 80% всех загрязнений. Остальные 20% приходятся на работающие предприятия и котельные.

По данным эксперта, обычно в Киеве фиксируется загрязнение воздуха в местах максимально скопления транспорта: "Это Крещатик, Бессарабская площадь, проспект Бандеры, Демеевская площадь. Там по всем показателям концентрация вредных веществ в воздухе, превышает норму в три – четыре раза по всем показателям. Загрязнения воздуха в парках, скверах и на берегу Днепра не зафиксировано".

Ранее "Страна" рассказывала, что родной город Зеленского стал одним из четырех в Украине, где сильно загрязнен воздух.

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