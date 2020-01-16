Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который назвал Украину сырьевым придатком Евросоюза, начал работу в аналитическом центре "Украинский институт будущего", где возглавил программу европейских, региональных и российских исследований. Об этом сообщает пресс-служба центра.

"К команде Украинского института будущего (UIF) присоединился украинский политик, дипломат, а также министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин. Он будет руководить программой европейских, региональных и российских исследований, которую UIF вводит с января этого года", - говорится в сообщении.

Основными направлениями исследований станут противодействие российской агрессии, черноморская безопасность, комплексная интеграция в европейское и трансатлантическое пространство, а также позиционирование Украины в Центральной и Восточной Европе. "В своих исследованиях Программа будет полагаться как на собственную команду экспертов, которые имеют многолетний опыт в сферах безопасности и внешней политики, так и взаимодействие с ведущими мировыми исследовательскими центрами, неправительственными организациями и представителями бизнес сообщества", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, аналитический центр "Украинский институт будущего" основан в 2016 году представителями украинского бизнеса, политики и общественного сектора. Главные направления деятельности центра – прогнозирование изменений и моделирование возможных сценарий развития событий в Украине, компетентная оценка событий, формулирование практических рекомендаций. Также центр выступает в качестве площадки для дискуссий на актуальные темы.

Как сообщала "Страна", преемник Климкина - глава МИД Вадим Пристайко за декабрь получил 234 тысячи гривен зарплаты. Из них более ста тысяч главный дипломат страны выписал себе на лечение и решение материально-бытовых проблем. И более 70-ти - премии за последние три месяца.

Так же мы рассказывали, что в Украине экспортные потери от российских санкций оценили в $31 млн.