Офис генерального прокурора засекретил информацию об экстрадиции из Молдовы в Украину экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Об этом сообщают "Украинские новости".

В ответе на информационный запрос сообщается, что запрашиваемая информация касается правоотношений, которые вытекают из уголовного и уголовно-процессуального законодательства, и не могут быть предоставлены СМИ. Также офис сообщил, что информация по делу составляет тайну досудебного следствия, в связи с чем она не может быть обнародована.

Кроме того, ссылаясь на указанные моменты, офис генпрокурора засекретил информацию об экстрадиции бывшего председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука из Литвы, а также экс-министра угольной промышленности Эдуарда Ставицкого из Израиля.

Ранее стало известно, что в Генпрокуратуре засекретили дело против Порошенко за госизмену.

Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов. Верховная Рада поддержала представление ГПУ о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. При этом Чаус сбежал из Украины. С 11 ноября 2016 года Чаус находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину.

1 марта 2017 года он сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерении требовать его выдачи Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством. Впрочем, до сих пор экстрадиция так и не произошла.

Ранее глава МИД Молдовы объяснил задержку экстрадиции Чауса переходом страны к новой правоохранительной системе.