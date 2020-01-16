Правоохранители привлекли к ответственности мать в Одесской области, 10-летняя дочь которой впала в кому в результате алкогольного отравления.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Как отмечается, в полицию обратились врачи. Полиция установили, что пока родители вместе с гостями были в другом помещении дома, девочка выпила водки, после чего потеряла сознание и упала, поднимаясь на второй этаж кровати.

Бесчувственную, ее на полу нашла мать, которая и обратилась к врачам. После получения необходимой медицинской помощи ребенка перевели из реанимационного отделения в детское.

"Несмотря на то, что по месту жительства семья характеризуется положительно, полицейские провели профилактическую беседу как с самой малолетней, так и с ее родителями, а мать еще и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП", - отметили правоохранители.

Ранее сообщалось, что под Херсоном двух девочек спасли от смерти после отравления отцовским алкоголем.

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