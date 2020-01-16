Депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" обратились в СБУ с требованием расследовать утечку аудиозаписей разговора премьер-министра Украины Алексея Гончарука с финансовым блоком правительства и НБУ. Об этом журналистам рассказала представитель Кабинета министров в Раде Елена Шуляк.

Представитель Кабмина отметила, что "пленки Гончарука" вызвали большой резонанс в украинском обществе. На данный момент. Группа депутатов попросила СБУ установить источники утечки аудиозаписей, выявить, есть ли на них признаки монтажа и проинформировать депутатов о ходе расследования.

Шуляк также перечислила три причины, по которым разговор премьер-министра может быть записан:"Во-первых, она (запись - Ред.) могла бы быть получена в рамках уголовного расследования, которого, как мы знаем, нет. Во-вторых - в рамках контрразведывательной деятельности. О такой деятельности нам неизвестно. И третье, самое неприятное, такая информация может быть достоверной, если она была получена незаконным способом при установлении технических средств в помещении чиновников, где проводятся совещания", - отметила Шуляк.

Депутат добавила, что Гончарук является одним из первых лиц государства, и если его прослушивают без особых усилий, то можно полагать, что приватность обычных украинцев стоит под угрозой.

Напомним, что на выложенной в YouTube записи разговора Гончарука нелицеприятно отзывается о президенте Владимире Зеленском, называет его понимание экономики "примитивным" и считает, что у него "туман в голове".

Также сегодня министр экономики Милованов поддержал Гончарука после скандала с пленками, назвав его лучшим премьером за всю историю Украины.