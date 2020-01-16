Депутат Верховной Рады от партии "Голос" Святослав Вакарчук отказался комментировать аудиозаписи, сделанные якобы во время совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом он сообщил "Украинским новостям".

"Я не комментирую того, что я лично не слышал и в достоверности чего я не уверен. Это первое. Второе, вопрос, который вы мне задаете, задавайте, пожалуйста, фракции монобольшинства. Это их правительство, их ответственность, их люди. Их кадровая политика. Я готов комментировать ситуацию в стране, а не их "Санта-Барбару", - сказал Вакарчук.

Напомним, нардепы "Слуги народа" рассказали о своем отношении к пленкам Гончарука. Так, многие депутаты придерживаются позиции, что вопросы, которые обсуждаться на фракции, должны там и остаться.

Также "Страна" сообщала, что организаторы прослушки премьера Гончарука перепутали зама Богдана с соратницей главы Минфина и анализировала, отправят ли Гончарука в отставку.