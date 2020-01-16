Утром в четверг, 16 января, в Днепровском районе Киева водитель мусоровоза обнаружил возгорание внутри мусорного контейнера во время движения, после чего прибыл в пожарную часть, где спасатели оперативно ликвидировали пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

"16 января в 8:40 к 16-й государственной пожарно-спасательной части, в Днепровском районе столицы, подъехал мусоровоз. Как оказалось, во время движения автротранспорта водитель увидел, что из контейнера для мусора идет дым. К счастью, мусоровоз двигался по бул-ру Перова, недалеко от пожарной части. Поэтому, мужчина, не теряя времени, решил подъехать части и сразу обратиться за помощью к пожарных", - сообщается на странице ГУ ГСЧС Украины в Киеве в четверг утром.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Как отмечается, спасатели начали тушить пожар и уже в 08:53 возгорание было локализовано, а в 09:03 - ликвидировано. Вследствие возгорания поврежден контейнер для мусора.

"К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Токио горело здание Минэкономики из-за мусоровоза.

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