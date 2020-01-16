В Киеве сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро откладываются на год. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам генподрядчика проекта, главы наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" Олега Токарева, сроки сорваны на год. И на это же время переносится пуск проекта. "Я думаю, что не будет (завершено строительство согласно запланированным срокам – Ред). На сегодняшний день отставание не менее чем на 7-8 месяцев", – сообщил главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин.

По его словам, в настоящее время работы ведутся не в полном объеме. "С тех пор как Александра Метелицу фактически отодвинули от решения проблем, начались систематические невыполнения графика. Мы были отведены от процесса закупки техники. Техника, которая закуплена, на сегодняшний день не работает в полном объеме с теми скоростями, которые были нами заложены. Мы катастрофически отстаем от графика", – добавил Шатайкин.

Руководящий партнер юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Михаил Ильяшев отметил, что делается все возможное для восстановления записи о новом гендиректоре "Киевметростроя" в госреестре. Он также прокомментировал заявление Министерства юстиции о восстановлении в должности директора ПАО "Киевметрострой" и внесении соответствующих корректировок в госреестр. "Министр ничего не аннулировал, никаких решений наблюдательного совета он не отменял и не мог отменить, поскольку это вне компетенции Минюста. Скорее всего, речь о выводах, которые сделала комиссия при Минюсте, что нотариус, который вносил изменения в реестр, допустил техническую ошибку. На сегодняшний день эти документы будут поданы нотариусу, чтобы снова были внесены соответствующие изменения", – пояснил Ильяшев, подчеркнув, что заявление министерства не ставит под сомнение законность решений наблюдательного совета.

Он также подтвердил, что в судах находятся дела, касающиеся законности избрания набсовета и назначения гендиректора, однако он считает их бесперспективными.

Как сообщала "Страна", бюджет строительства метро на Виноградарь составит 5 млрд 993 млн грн. Изначально предполагалось, что работы продлятся до 2021 года. Таким образом оно появится не ранее 2022 года.

Строительство метрополитена на столичный район Виноградарь предполагают строительство двух новых станций - "Мостицкая" и "Проспект правды". Уже закончены демонтажные работы там, где новый участок присоединяется к существующей линии метрополитена - за станцией "Сырец".