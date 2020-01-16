Президент РФ Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета Безопасности и назначил на этот пост Дмитрия Медведева. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент заявил, что Медведев восемь лет возглавлял правительство, что является самым длительным сроком пребывания на этой должности в новейшей истории страны. "Мы договорились, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок, президент, конечно, у нас отвечает за все, но прежде всего президентский блок - это вопросы безопасности, обороноспособности и так далее", - сказал Путин.

Он заявил, что попросил Медведева заниматься именно этими вопросами.

Напомним, вчера правительство России подало в отставку. Президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию РФ и предложил ряд поправок в Конституцию. Сегодня депутаты Госдумы поддержали назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.

Напомним, что Путин подписал указ о назначении премьером Мишустина.

При этом мы уже сообщали, что Путин предложил Дмитрию Медведеву новый пост.