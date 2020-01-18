Сегодня, 18 января, в канун Крещения, наши предки гадали на свою судьбу и делали разные привороты.

"Крещенский вечерок" считается очень сильным энергетически, таким же, как Рождественский Сочельник.

Верить ли в гадания, заговоры и поверья - личное дело каждого. "Страна" собрала самую интересную информацию по теме, которой можно воспользоваться самим или рекомендовать своим близким и друзьям.

Молитвы о замужестве

Девушки, которые хотят поскорее обрести счастье в личной жизни и выйти замуж, могут об этом молиться. Церковь не выступает против, поскольку приветствует христианский брак и считает, что у Господа и святых можно просить то, что нужно человеку.

Самая известная молитва о замужестве читается Иисусу Христу, приводим ее ниже.

После прочтения молитвы можно своими словами попросить Господа любви и семейного счастья. Также с этой просьбой чаще всего обращаются к Богородице, Ксении Петербургской, Матроне Московской (приводится ниже).

Церковь отмечает, что самое главное в молитве - вера. Поэтому если просить искренне, просьбы будут обязательно услышаны.

Любовные привороты на Крещение

Если говорить о любовных приворотах, их Церковь не приветствует. Поскольку считается, что они пришли к нам еще из язычества. Тем не менее, девушки используют и их тоже.

Например, 18 января это делается с помощью хлеба. Берутся очищенные семечки подсолнечника, перемешивался с небольшим количеством соли. Девушка берет эту смесь в руки и проговаривает:

"Свою страсть сюда вдыхаю, пламя любви раздуваю. Кто этот хлеб отведает, величайшую любовь изведает. Будет он меня одну любить и захочет свою жизнь со мной прожить".

После этого семечки с солью можно добавить в тесто, испечь из них хлеб, булочки или другое мучное изделие, и угостить мужчину, который симпатичен.

Еще один вариант любовного приворота - с фотографиями и свечами. Нужно взять снимки себя и парня, поставить их на столе друг напротив друга. Затем взять две церковные свечи, аккуратно переплетая их, приговаривая:

"Свечи между собой переплетаю, раба Божьего (имя) с собой соединяю. Наши судьбы навеки переплетутся, а два сердца в одно сольются. Как эти свечи нераздельны, так и мы с тобой будем неразлучными. Будем мы друг друга любить, уважать и ценить, не сможем друг без друга и дня прожить".

Затем свечи нужно положить вместе с двумя фотографиями и положить в укромное место два. Приговор якобы должен начать действовать уже через неделю.

Гадания на Крещение

Нередко на Крещение гадают с помощью кошки. После полуночи 18 января животную нужно вынести в другую комнату и гадать желания. Затем нужно ждать, пока кошка придет в вашу комнату. Если она переступит порог левой лапой - желание сбудется, правой лапой - в этом году не сбудется.

Есть также интересное гадание на грядущий год. Нужно взять пять рюмочек, наполнить их водой и положить в них сахар, кусочек хлеба, монетку, кольцо и спичку. Затем нужно завязать глаза, подойти к рюмкам и выпить одну из них. Если попадется сахар - к сладкой жизни и удаче, хлеб - к продуктивному году, монетка - к финансовому достатку, кольцо - к замужеству, спичка - к беременности.

Популярное гадание на замужество такое. Нужно вывесить полотенце на ночь снаружи балкона или окна. Если к утру оно станет мокрым, то свадьба будет в этом году, если сухим, то позже.

Узнать, будет ли счастливая будущая семейная жизнь, можно таким способом. Выйти в ночь с 18 на 19 января на улицу и прислушиваться к тому, что звучит в квартирах. Если там ссорятся или звучат крики, что брак будет несчастливым, если веселье, то семья будет крепкой.

Следующее гадание - на имя мужа. Нужно на 11 листочках бумаги написать имена мужчин, а 12й оставить пустым. В ночь с 18 на 19 января положить их под подушку, а утром вытащить один сверток. Считается, что имя, написанное на бумаге, и будет именем будущего супруга. Если листочек пустой, то имя будет не одним из тех, что были написаны.

Также на Крещение можно использовать все те же гадания, что и на Рождество. Подробно ознакомиться с ними можно здесь.

Заговор на похудение и на деньги

Популярный заговор на Крещение - денежный.

В ночь с 18 на 19 января нужно взять святую воду и окропить ей углы каждой комнаты квартиры. Своими словами нужно шепотом просить отвести убытки, послать финансовое благополучие. Святую воду нужно оставь до утра в том месте, где обычно в доме хранятся деньги и драгоценные украшения.

Те, у кого никак не получается сбросить лишний вес, делают заговоры на похудение.

После полуночи 18 января нужно пойти за крещенской водой. Принести ее нужно самостоятельно. Дома необходимо перелить воду в кувшин, сесть возле ее и произнести:

Наливаю я водицу, попрошу помощи я у сестрицы, Помоги мне милая водица, Силой ты наполни тело, помоги мне похудеть Растопи мой лишний жир с рук и ног, и с шеи и боков. Побелею, помилею и похудею. Аминь! Аминь! Аминь!

Затем заговоренную воду нужно пить маленькими глотками каждый день на протяжении недели.