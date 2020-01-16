Глава министерства экономики Тимофей Милованов поддержал премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который попал в скандал после публикации в сети записей якобы его разговора, и заявил, что считает его лучшим премьером за всю историю Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я поддерживаю премьер-министра. Алексей - лучший премьер-министр за всю историю Украины. И я это докажу вам фактами. Нет коррупции в правительстве, нет дерибана позиций, нет дерибана бюджета, нет дерибана государственных предприятий.

Нет квот в политических назначениях. В моем министерстве все назначения и увольнения делаю я. Такого в Украине никогда не было. Всегда вкручивали смотрящих", - пишет Милованов.

Также, по словам Милованова, "атаку" на премьера осуществляют те, кто хочет, чтобы на его месте оказался нечестный и более лояльный человек.

При этом министр заявил, что сейчас в Украине лучшее состояние экономики за годы.

"Состояние экономики лучшее за годы. Сейчас экономика Украины растет высокими темпами - в II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе.

...Укрепление обменного курса и накопления международных резервов (до 7-летнего максимума - 25 млрд долларов) отражают стремительное улучшение оценок украинской экономики населением, бизнесом и нерезидентами, а также улучшение состояния текущего счета платежного баланса.

... Дефицит текущего счета за 11 месяцев 2019 сократился до 3,4 млрд долл США (с 4.2 млрд долл США за 11 месяцев 2018), тогда как приток прямых иностранных инвестиций вырос до 2.5 млрд долларов за этот же период", - написал министр.

Кроме того, он рассказал о том, какая у правительства экономическая стратегия.

"Правительство верит в структурные реформы, рыночную экономику и инвестиции. Краткосрочный рост придет из-за увеличения внутренних и внешних инвестиций (выше я отметил, что уровень инвестиций в этом году увеличился).

Средне и долгосрочный рост обеспечивается структурными реформами. Прежде всего, в трех ключевых направлениях - рынок труда, рынок капитала и рынок земли", - пишет Милованов.

"Пусть злятся, пусть пытаются нас сбросить - это нормально. У них не получится и мы - вся Украина - победим ", - подытожил министр.

Скриншот: Facebook/Тимофей Милованов

Как сообщалось, перед заседанием фракции "Слуги народа", куда вызвали на ковер министров, в сети опубликовали запись совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука по курсу гривни, где он допускает неоднозначные заявления в адрес президента.

Позже появилась и вторая часть, где участники встречи говорят, что у них "планов нет", а власть обвинят в "ухандокивании экономики".

Сегодня также в YouTube выложили третью часть аудиозаписи общения премьер-министра Алексея Гончарука с финансовым блоком правительства и НБУ.

Также мы писали, что нардепы "Слуги народа" рассказали о своем отношении к пленкам Гончарука.