Глава фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" в Верховной Раде Украина Юлия Тимошенко выступила с критикой деятельности президента Зеленского и партии "Слуга народа", заявив, что "их всех надо немедленно убирать". Так Тимошенко прокомментировала скандал вокруг утечки записей разговора премьер-министра Украины Алексея Гончарука с финансовым блоком правительства и НБУ.

Видео: YouTube/ Юлія Тимошенко

Глава "Батькивщины" заявила, что опубликованные разговоры Гончарука открыли глаза украинскому обществу, добавив, что "слуги народа" являются невеждами, которыми управляют внешние силы.

По мнению Тимошенко, сейчас не имеет значения, произойдет отставка премьер-министра или нет: "Эту власть нужно немедленно менять всю - от некомпетентного Президента до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел с собой. А также депутатов, которые голосуют за продажу земли, возвращение игорного бизнеса, уничтожение малого и среднего предпринимательства. Их всех надо немедленно убирать".

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"Страна эмоционально, основываясь на сериале "Слуга народа", отдала свою жизнь в руки некомпетентным профанам. Пусть они возвращаются в свой бизнес, в свои 95-е кварталы и не отравляют жизнь Украины", - добавила Тимошенко.

Напомним, что на выложенной в YouTube записи разговора Гончарука нелицеприятно отзывается о президенте Владимире Зеленском, называет его понимание экономики "примитивным" и считает, что у него "туман в голове".

Также мы писали, что в Раду принесли экспозицию из Киево-Печерской Лавры, которую журналисты шутливо прозвали гробом для Гончарука.