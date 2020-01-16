Сегодня, 16 января, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Об этом сообщает сайт Кремля.

"Владимир Путин подписал Указ "О Председателе Правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в России депутаты Госдумы поддержали назначение налоговика Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Всего голосовало 424 депутата. "За" Мишустина проголосовали 383 человека. Воздержался 41 депутат. Голосующих против не было.

Ранее стало известно, что преемника Медведева Мишустина внесли в базу "Миротворца". Причиной его внесения в "Чистилище" стало незаконное посещение Крыма, а также покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также появилась информация, что Мишустин написал несколько песен для популярного российского исполнителя Григория Лепса. Однако, по словам представителя Лепса Владимира Урюпина, автор музыки "Зола" и "Настоящая женщина" – не сам руководитель ФНС, а его однофамилец. "Ведомости" запросили комментарий представителя Мишустина.