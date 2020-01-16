Голосование по поправкам в Конституцию России, которые предложил президент Владимир Путин, собираются провести не позже 1 мая. Об этом сообщил независимый собеседник в Совете Федерации, передает ТАСС.

"До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней", - рассказал собеседник.

По его словам, законопроекты по поправкам в Конституцию, скорее всего, внесут в Думу в феврале или марте. Уже сейчас началась разработка порядка проведения всероссийского голосования.

Он добавил, что Совфед на заседании 21 января утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию.

Напомним, в среду во время послания Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию страны. Ими, в частности, он предлагает сделать российский основной закон сильнее международного права.

Также изменения предусматривают новые условия для кандидатов в президенты России. Предлагается закрепить для них требование проживать на территории РФ не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было раньше.

Как сообщалось, после обращения Путина правительство России во главе с Медведевым объявило об отставке.